THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
234 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL DELAWARE
KENT
IN NORTHERN DELAWARE
NEW CASTLE
IN SOUTHERN DELAWARE
SUSSEX
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST MARYLAND
CAROLINE KENT QUEEN ANNE'S
TALBOT
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MORRIS SOMERSET
SUSSEX WARREN
IN SOUTHERN NEW JERSEY
CAMDEN CUMBERLAND GLOUCESTER
SALEM
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, BETHLEHEM, BLAIRSTOWN,
CAMDEN, CENTREVILLE, CHERRY HILL, CHESTERTOWN, DENTON, DEPTFORD,
DOVER, DOYLESTOWN, EASTON, EASTON, FLEMINGTON, GEORGETOWN,
GLASSBORO, JIM THORPE, MEDIA, MILLVILLE, MORRISTOWN, NEWTON,
NORRISTOWN, PENNSVILLE, PHILADELPHIA, READING, SOMERSET,
STROUDSBURG, TRENTON, WEST CHESTER, AND WILMINGTON.