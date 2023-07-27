Allentown Mayor Matt Tuerk is opening up about a letter he received from the NAACP alleging racism and discrimination against city employees. The organization claims Tuerk and his management team are part of the alleged problem. Hear what Tuerk has to say, in a full report tonight on 69 News at 5:00.

Also at 5:00, Priscilla Liguori delves deeper into how artificial intelligence is helping Lehigh Valley doctors offer better medical care to their patients.

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