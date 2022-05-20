A stabbing in Lehigh County has sent one person to the hospital. Part of Main Street in Macungie Borough is blocked off and neighbors also say they received a text message from 9-1-1 telling them to "shelter in place." Look for a live update from the scene, tonight on 69 News at 5:00.

Also, a salty treat sold all across America is being produced by the masses right in the Lehigh Valley. Tune in at 5:00 for a behind-the-scenes look at Weaver Popcorn.

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