Authorities in Montgomery County are trying to figure out what caused Thursday night's house explosion in Pottstown. The death toll has since risen. We're live from the scene with an update on the investigation, tonight on 69 News at 5:00.

Also, Bethlehem's finance director gets fired amid an internal investigation. Learn more about the case, tonight at 5:00.

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