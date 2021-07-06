An Easton mother has been arrested and charged with allegedly trying to hurt her three-month-old baby. Authorities say the child was admitted to a hospital ICU with serious brain injuries. Find out what the mother told police, and more disturbing details, in a live report tonight on 69 News at 5:00.

Also at 5:00, get an update on the search for victims of the Surfside, Florida condo collapse and how Tropical Storm Elsa is impacting rescue efforts.

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