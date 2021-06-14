Fire officials are investigating a fire that engulfed a Whitehall Township, Lehigh County house. Neighbors say the homeowner left before flames broke out this morning, and authorities are now searching for him. Look for a live update, on 69 News at 5:00.

Also, the owner of the Whitehall Mall has filed for bankruptcy due to challenges caused by the coronavirus pandemic. Find out where mall operations go from here, tonight at 5:00.

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