First responders from across the Lehigh Valley are paying their last respects to one of their own. They gathered today for the funeral of former Lehigh County Emergency Services Director John Kalynych, who suddenly died last month. See more from the service, in a full report, tonight on 69 News at 5:00.

Also, air pollution isn't just a problem for people with asthma. Find out at 5:00 how dangerous it is to pregnant women.

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