If you're out on the roads in the Lehigh Valley today, watch out for flooding in certain spots. Rain left over from Hurricane Ida has made its way to our area. Look for live updates on conditions in Lehigh and Northampton counties, tonight on 69 News at 5:00.

Also, Social Security may run out of money sooner than first thought, due to the coronavirus pandemic. Tune in at 5:00 to find out how this may impact your benefits.

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.