Musikfest will once again be an in-person festival in Bethlehem this summer, after the coronavirus pandemic forced it to go virtual last year. Organizers announced the big news today, as well as headliners who will take the stage, featuring Darius Rucker. For more details, including the full lineup, tune in tonight at 5:00.

Also at 5:00, we'll take you inside the old Kaplan building in Easton, as it now begins to transform into apartments, a restaurant, and retail space.

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