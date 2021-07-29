A nationwide ban on evictions is set to expire this weekend after several extensions. Some lawmakers are calling for it to be extended again amid another surge of coronavirus cases. Find out what this means for people in the Lehigh Valley facing eviction, tonight in a live report on 69 News at 5:00.

Also, President Joe Biden is urging people to 'buy American,' but can it actually be done? Hear local experts weigh in on the pros and cons, and how it would impact our region, tonight at 5:00.

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