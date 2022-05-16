The Lehigh Valley and surrounding counties are under a severe thunderstorm watch through 8:00 PM tonight. The region could see gusty storms roll through. Look for an update on conditions, tonight on 69 News at 5:00.

Also, a small but well-traveled bridge in Allentown is now closed for the next several months. The Wire Mill Bridge that connects Lehigh Street with Martin Luther King Jr. Drive is being replaced. Hear why and how its closure will impact drivers, at 5:00.

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