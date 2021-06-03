The opioids epidemic has, once again, become a hot topic of discussion. U.S. Senator Pat Toomey is being joined today by Lehigh Valley leaders and health experts, as they discuss the amount of overdose deaths that occurred in the U.S. and Pennsylvania during the COVID-19 pandemic. Find out how they plan to curb the problem, tonight on 69 News at 5:00.

Also tonight, two women are keeping their late father's legacy alive by sharing his gift with a local nonprofit that helps homeless men. Their sweet story, at 5:00.

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