At least one person is dead following a fire in Reading. Flames ripped through a home in the 900 block of Muhlenberg St. this morning. Firefighters worked to knock out the flames and rescue 3 people from the home. Those 3 were rushed to the hospital, and we're told one of them didn't make it.

Also at 5:30 -- Reading police have announced another arrest in a deadly shooting that rocked the city in December. 32-year-old Xavier Concepcion is charged with 1st and 3rd degree murder in the deadly shooting of Victor Aguirre Jr. in the 300 block of Church St.

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