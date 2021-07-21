State lawmakers and officials who oversee the state system of higher education are touting a big investment -- more than $7 million over three years -- to fund diversity, equity, and inclusion initiatives at state-run schools like Kutztown University. Caitlin Rearden has more on the plans.

And a Berks County boy is taking The 50 Yard Challenge. He's on a mission to cut 50 yards for people in need. WFMZ's Jim Vasil has his story at 5:30.

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