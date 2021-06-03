A Schuylkill County man charged in a deadly road rage stabbing had his preliminary hearing today. Tamir Whitted is accused of first-degree murder and other offenses. Police say he stabbed another man during a fight on Route 61 in West Brunswick Township in April. He says he acted in self-defense. Tonight at 5:30, what a police officer and witnesses told a judge about the fight.

Plus - the Lebanon VA Medical Center unveils a robotic surgical system. Doctors say it's meant to make surgeries less painful for veterans and speed up their recovery time.

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