The remnants of Ida are soaking Berks County this afternoon. Concerns about flooding prompted most school districts in the county to send students home early. One student told WFMZ's Caitlin Rearden, "I've seen snow days... I've seen other types of days, but rain days?" We'll have team coverage of the storm at 5:30.

And we're learning more about a proposed luxury condo development near Stokesay Castle in Lower Alsace Township. The plans are set to be unveiled tonight, and opposition is already growing among some neighbors.

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