A couple with ties to our area was killed in the condo collapse in Surfside, Florida.

The two and their son spent years living in Bucks County. We'll see how they are being remembered.

Also, at 6:00, this hot spell is taking a toll on flower and vegetable gardens.

We'll talk to the experts who share advice on how to keep your plants happy and healthy.

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