THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
344 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER MONMOUTH
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MIDDLESEX MORRIS
SOMERSET SUSSEX WARREN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS MONTGOMERY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, BETHLEHEM, BLAIRSTOWN,
DOYLESTOWN, EAST BRUNSWICK, EASTON, EDISON, FLEMINGTON, FREEHOLD,
JIM THORPE, MORRISTOWN, NEW BRUNSWICK, NEWTON, NORRISTOWN,
NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, PERTH AMBOY, READING, SAYREVILLE,
SOMERSET, STROUDSBURG, AND TRENTON.