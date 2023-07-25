A Carbon County neighborhood was rocked this morning when a house exploded. 69 News Reporter Jaccii Farris has the latest on the damage and on the investigation into what caused the explosion in Penn Forest Township.

Plus, a last of its kind Gilded Age mansion near Philadelphia has a new future. But the future comes with a monumental price tag. 69 News Reporter Bo Koltnow takes us inside Lynnewood Hall for an update.

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