Temperatures will most likely stay below 90 today, reducing the chances for a summer "heat wave" this week. Cooling stations are still set up in the Lehigh Valley due to the excessive heat. 69 News Reporter Hanna O'Reilly tells us about the cooling stations and Accuweather Meteorologist Clayton Stiver has the latest forecast for our area.

Plus, today marks 70 years since the armistice was signed, ending the fighting on the Korean peninsula. North and South Korea remained divided on the 38th Parallel. 69 News Reporter Jaccii Farris has more on the anniversary of the end of the Korean War.

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