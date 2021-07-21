County officials say out-of-towners trashed Columbia beach in Knowlton Township, Warren County.

It's not the first time this has happened in our area.

Now County officials are putting new restrictions in place. We'll have a live report.

Also, at 6:00, there is a massive musical instrument shortage.

Music stores are having a tough time keeping up with orders. We'll see what's causing the shortage and when stores expect to get new inventory.

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.