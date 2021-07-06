A Pennsylvania fire crew is in Surfside, Florida to help with the search and rescue operation at the collapsed condo building. The Pennsylvania Task Force 1 is sponsored by the Philadelphia Fire Department and is a federal resource that can be quickly mobilized to deploy to incidents anywhere in the country. We'll hear from members now in Florida.

Also, at 6:00, the Lehigh County Humane Society helps with an international issue.

A pair of dogs bound for the South Korean meat market get a second chance at life.

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