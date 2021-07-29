Pennsylvania health officials urge more residents to get vaccinated.

Now they are getting creative in their approach to boost inoculation numbers.

WFMZ's Jaccii Farris is working on that story.

Also, at 6:00, Montgomery County health officials have revised their guidance on masking in schools, K-12. They updated their recommendations based on new information from the Centers for Disease Control.

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