Philadelphia imposed new COVID-19 restrictions as infections and hospitalizations rise. Health officials announced a new mask mandate. We'll talk to officials in the Lehigh Valley to see if they are considering similar measures.

Also, at 6:00, an update on Easton's pocket park project. We'll see how the city is revamping its mini parks in the West Ward and South Side neighborhoods.

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