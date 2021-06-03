A police officer in Schuylkill County was fired amid allegations he sent inappropriate messages to young women on social media. But borough officials say it has nothing to do with the recent allegations. We'll hear what he has to say.

Also, at 6:00, a tribute to Charles Walter Tremer III of Coopersburg. He was a teacher, professor, archeologist, a Chinese and Russian interpreter for NSA, and he trained with NASA's Teacher in Space Program. We'll speak to his wife about his amazing career.

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