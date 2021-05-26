Police released new details about the two bodies found dumped in a wooded area in Carbon County. The man and woman were discovered over the weekend. Authorities say they may have been dead for weeks but killed somewhere else.

Also, at 6:00, Asian homeowners were targeted in a burglary ring which spanned four states including Pennsylvania and New Jersey. Authorities arrested eight people. They are accused of hitting more than 50 homes. We'll have details on their operation.

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