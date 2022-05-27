Ballistic experts take the stand in the trial of a man accused of kidnapping and killing a co-worker in Monroe County. The experts testified about homemade weapons found in Michael Horvath's home. Horvath is adamant he did not kill Holly Grim in 2013. 69 News Reporter Jaccii Farris has the story from the courtroom in the Poconos.

We also have continuing team coverage of the deadly house explosion in Pottstown. Investigators are sifting through the blown-apart home, trying to find answers to how it happened.

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