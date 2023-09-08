911 outages hit cell phones across a wide swath of Pennsylvania late yesterday afternoon, and the problems lingered into Friday. As many as seventeen counties have been affected, including four in our area. 69 News Reporter Rose Itzcovitz talks with Pennsylvania Emergency Management Agency officials about what triggered the outages.

Plus, Centenary University's new president is starting his first full semester on the job. Dr. Dale Caldwell is the Warren County, New Jersey school's 15th president and the first African American to hold the title. 69 News Reporter Priscilla Liguori caught up with him on campus.

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