Remnants of Hurricane Ida are aiming for the Lehigh Valley.

We'll have live team coverage from several points, including Northampton and Schuylkill counties.

Also, at 6:00, a one-on-one interview with Northampton County Executive candidate Steve Lynch after his controversial comments. He called for confronting pro-mask school boards with force.

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