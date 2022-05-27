Reading's police chief speaks with 69 News about school safety in the wake of the deadly shooting at an elementary school in Texas. Caitlin Rearden will have the latest.

And Reading's public pool is set to open for the first time in two years, but other pools in Berks won't see swimmers this year. Tom Rader dives into the pool situation in Berks County ahead of the unofficial start of summer.

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