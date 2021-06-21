PHILADELPHIA - The Berks L/L team prevailed 6-4 over Tri-Cape in six innings in the first day of action in the Carpenter Cup softball tournament at FDR Park. The game was halted after six frames due to the time limit.

Berks L/L took a 1-0 lead, but Tri-Cape battled back to grab a 4-2 advantage into the sixth frame. In the sixth, Berks L/L rallied for four runs to take the lead for good.

The Berks L/L team advances to the next round of the tournament.