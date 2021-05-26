Brandywine Heights baseball District semifinal preview

MERTZTOWN, Pa. - Brandywine Heights will faces a familiar foe in their upcoming District III semifinal, rival Oley Valley. The Lynx getting the best of the Bullets during the regular season. 

The Bullets got an impressive performance on the mound from Chase Renner in their quarterfinal win. He tossed a one hit shutout, with nine strikeouts in the win. 

On Thursday, the Bullets are anticipating a showdown with Oley Valley's Garret Blankenbiller, the Lynxes' ace. When it comes to the potential matchup, the game plan is clear, get to Blankenbiller early and often. 