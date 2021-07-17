Central Catholic defeated Scranton Prep 46-38 on Saturday afternoon in the Holy Family Tournament finals.

The Vikettes advanced to the finals with a 45-20 win over Northampton in the semifinals, which took place earlier on Saturday. Scranton Prep advanced via a forfeit in the semifinals by Villa Maria.

The Vikettes trailed 17-12 in the early going, but battled back to take an 18-17 lead. Julia Roth led the way for Central Catholic with 20 points.