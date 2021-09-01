Conrad Weiser v. Muhlenberg football preview

ROBESONIA, Pa. -  Conrad Weiser enters week two after a hard fought loss to a stout Cocalico team. The Scouts held their own and showed they can hang with one of the states best. 

Next up for the Scouts, a league play showdown with Muhlenberg. As a team, they feel like they learned a lot from their week one game. 

Showing up big for the Scouts in their opener, quarterback Logan Klitch, who nearly passed for 300 yards and ran for 70. His top target, Aanjay Feliciano reeled in over 100 of those yards. 

Conrad Weiser will look to improve to 1-1 on Friday night.