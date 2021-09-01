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DETROIT, Mi. - Craig Reynolds, the former Kutztown University standout running back, has been signed to the Detroit Lions practice squad. 

Reynolds rushed for 78 yards and two touchdowns on 11 carries for the Lions during the preseason. One of those touchdowns coming right after the team invited him to camp. 

So far in the running backs young career, Reynolds has spent time with Jacksonville and Washington. 

The three-time All-PSAC East first team player holds several school records for the Golden Bears, and will keep his NFL career and dream alive.