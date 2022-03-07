ELVERSON, Pa. - The Twin Valley girls basketball team has continued its run of success under first-year head coach Doug Myers, qualifying for the PIAA tournament for the fifth time in the last six seasons.

Defense has been an important component for the Raiders and they will need that on Wednesday against their first round opponent in the Class 5A field, Abington Heights.

The Comets start four players who range 5'10 or better and are team with some offensive firepower.