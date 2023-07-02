Fightin Phils

READING, Pa. - The Fightin Phils managed only a solo home run in a 6-1 loss to Richmond on Sunday night at FirstEnergy Stadium.

For the second straight game Reading was held without a hit into the sixth inning. Jhailyn Ortiz broke up the no-hitter with a two-out double in the bottom of the sixth.

The lone run for the hosts would come on Johan Rojas' seventh home run of the season in the eighth inning.

The Fightin Phils will square off against the Flying Squirrels in the final game of the series on Monday night.