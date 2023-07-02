Garnet Hathaway

Washington Capitals right wing Garnet Hathaway skates during the second period of an NHL hockey game between the Washington Capitals and the Boston Bruins, Sunday, April 10, 2022, in Washington. (AP Photo/Julio Cortez)

 AP Photo/Julio Cortez

PHILADELPHIA - The Philadelphia Flyers have signed eight-year NHL veteran Garnet Hathaway to a two-year contract worth $4.75 million, according to multiple reports.

The 31-year-old forward played four years each for Calgary and Washington before being traded to Boston at the trade deadline in 2023. Hathaway scored a career-high 14 goals and 26 points during the 2021-22 season with the Capitals and followed that up eith 13 goals and 22 points in 2022-23.

Hathaway joins the previously announced Ryan Poehling and Rhett Gardner signings as the Flyers look to bolster their front line depth.