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ALLENTOWN, Pa. - Wednesday nights contest between Lehigh Valley and Syracuse has been postponed due to the inclement weather in our region. 

With the remnants of Hurricane Ida making its presence felt in our region this evening, the IronPigs and Mets will now play a doubleheader on Saturday. First pitch of game one is scheduled for 4:35. 

Game two will begin 30-minutes after the conclusion of game one. Both games will consist of seven innings.