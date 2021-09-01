Wilson WL girls' soccer preview 2021

READING, Pa. - The Wilson girls' soccer team is coming off a 14-2 season, with their only losses coming in the postseason. The Bulldogs made it to the league final and District III semifinal in 2020, looking to end this season with gold. 

The Bulldogs return plenty of that talent that helped them reach certain heights a season ago, eight starters and their top two scorers all coming back. 

This strong returning class is now being meshed with a talented group of underclassmen competing for some of those starting spots. Positions may be shuffled around on the pitch, but it should only benefit the Bulldogs even more.