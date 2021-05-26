Lehigh v. Army baseball, game 1 highlights 5.26.2021

BETHLEHEM, Pa. - Lehigh University is taking aim at it's first Patriot League title in baseball since 2015. The Mountain Hawks will need to win game two to keep those hopes alive, following their 22-7 loss to Army in game one. 

Lehigh would grab hold of an early lead after the first inning, 2-0, part of that coming from a Gerard Sweeney solo home run. 

Army would begin their comeback in the fourth inning, tying things up and then taking the lead after a three-run home run, making it 6-2. Army would start to pour it on, racking up 22 runs in the win. 

Game two is set for Thursday at noon, the Mountain Hawks needing a win to keep the series going.