PHILADELPHIA - Lehigh Valley's softball team in the Carpenter Cup went 2-1 on the first day of action on Monday. With the 2-1 mark the LV squad earned the top seed in the bracket and advances to Wednesday's action.

Lehigh Valley defeated Olympic Colonial 8-7 and Inter-AC 12-7. LV lost its first game of the day, 1-0, to Burlington County.

In the win over Olympic Colonial, Lehigh Valley took a 3-0 lead, but saw it dwindle to 5-4 and then held on for and 8-7 win as Olympic Colonial staged a comeback effort late.

In the other victory on Monday, Inter-AC scored six runs in the first inning, but LV outscored them 11-1 the rest of the way.