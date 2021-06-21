PHILADELPHIA - Lehigh Valley rallied late, but fell short to Mercer County 6-5 in the Carpenter Cup baseball tournament semifinals at Citizens Bank Park on Monday evening. The loss ends the team's run in the tournament.

Lehigh Valley lost despite outhitting Mercer County 14-8.

Mercer took a 3-0 lead in the opening inning and extended that advantage to 6-0 in the fifth frame. Down 6-0 in the bottom of the inning, Lehigh Valley's offense began to rally and scored twice.

Then in the seventh, LV cut the deficit to one, but the comeback fell short.