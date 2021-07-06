READING, Pa. - Reading native and hall of fame running back Lenny Moore made an appearance in Baseballtown on Tuesday evening.

The Reading High graduate was at FirstEnergy Stadium as the Hometown Hero the Reading Fightins honored.

Moore went on to play at Penn State after finishing his time as a Red Knight. He then was drafted ninth overall by the Baltimore Colts.

In the NFL, Moore was a five-time All-Pro selection and a two-time NFL champion. He was inducted into the Pro Football Hall of Fame in 1975.