Reading vs. Nazareth boys basketball, A-Town Throwdown 07.27.23

A-Town Throwdown opening rounds getting underway on a humid day in Allentown. Nazareth handing Berks County foe, Reading an opening loss in pool play, 53-44.

The Blue Eagles were paced by Sina Ramin on the offensive side of the court. Ramin leading all scorers with 24 points in the win.

This one would be all tied up at the half, 25-25 before the Blue Eagles were able to take control down the stretch in the second half. 