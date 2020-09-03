PHILADELPHIA - Philadelphia Phillies ace Aaron Nola was named a finalist for the 2020 Roberto Clemente Award. The honor recognizes MLB players who best represent community involvement, strong character, and philanthropy in the league.

All nominees will be recognized on September 9, which is Roberto Clemente Day.

Nola will take the mound next for the Phillies this upcoming Sunday against Jacob DeGrom, when Philly is set to take on the New York Mets. 