Phantoms goalie, Zane McIntyre named North Division All-Star

ALLENTOWN, Pa. - The Lehigh Valley Phantoms have a post season All-Star on their squad. Zane McIntyre was named a North Division All-Star for his performance this past season. 

The Phantoms goaltender posted an 11-3-3 record during the 2021 campaign, with a 2.33 goals against average. This was McIntyre's first season with the Phantoms, and the second time he has been named a post season All-Star. 

McIntyre is the first Phantoms player to earn this honor since the 2017-18 season.