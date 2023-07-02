Darick Hall Phillies

Philadelphia Phillies' Darick Hall hits an RBI double in Thursday, July 7, 2022, against the Washington Nationals (AP Photo/Matt Slocum)

 AP Photo/Matt Slocum

The Philadelphia Phillies recalled first baseman Darick Hall from Triple-A Lehigh Valley and optioned infielder Kody Clemens to the IronPigs, the organization announced on Sunday.

Hall started at first base and batted eighth for the Phillies in a 5-4 loss to Washington on Sunday afternoon. The left-handed hitter went 1-for-4 against the Nationals in his first major league action since being injured against the New York Yankees in early April.

Clemens, 27, appeared in 47 games for Philadelphia this season after being acquired in an off-season trade with the Detroit Tigers.