IronPigs Logo

ROCHESTER, N.Y. - Thursday's scheduled game between the Lehigh Valley IronPigs and the Rochester Red Wings was postponed on Thursday afternoon due to inclement weather.

Thursday's contest will be made up on Saturday as part of a doubleheader. The first game of the twin bill is set to start at 4:30 p.m. They will both be seven-inning affairs.

The two teams are set to battle on Friday at Frontier Field. First pitch is set for 7:05 p.m.