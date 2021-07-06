ALLENTOWN, Pa. - Spencer Howard has made five starts with the Philadelphia Phillies this season, but they were shorter outings. Now the pitchers is back with the Lehigh Valley IronPigs and is focusing on increasing his pitch count.

The Pigs' pitching coach Aaron Fultz noted that is a focus while Howard is in Triple-A as the organization looks to continue using Howard in a starting role in the major leagues.

The right-hander was 0-2 with a 5.82 ERA with the big league club this season.

The IronPigs start a six-game series with the Worcester Red Sox on Tuesday night at Coca-Cola Park.