ALLENTOWN, Pa. - The 2021 A-Town Throwdown got underway on Thursday in Allentown. The severe storms pushed games indoors to area gyms.

Pocono Mountain West took down Palmerton in boy's basketball game, 51-30. The EPC school took a 21-11 lead in the first half and extended that to an 18-point advantage by halftime.

In a girls' battle, Allen defeated Cedar Crest 27-25. The game was tied 15-15 at halftime and was back-and-forth in the second half. The contest was tied 25-25 with 20 seconds left and the Canaries won the contest on the free throw line.